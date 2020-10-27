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Київська міська ТВК не отримала протоколи від жодного районного тервиборчкому

Київська міська ТВК не отримала протоколи від жодного районного тервиборчкому

Київ • УНН

 • 12642 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київська міська територіальна виборча комісія ще не отримала протоколи від районних територіальних виборчих комісій. Про це на брифінгу у вівторок сказала голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає кореспондент УНН.

Так, зі слів Королькової, наразі Київська міська територіальна виборча комісія ще не отримала протоколи від районних територіальних виборчих комісій.

"На цю хвилину жоден район, жодна ТВК ще не дала готовності до приїзду в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська ТВК не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, офіційні підсумки голосування на виборах міського голови мають бути оголошенні не пізніше, ніж на 12 день з дня голосування, тобто до 6 листопада. До цієї дати буде або визнано обраного голову або призначений другий тур голосування в залежності від кількості голосів.

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