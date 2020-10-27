Киевская городская ТИК не получила протоколы ни от одного районного теризбиркома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия еще не получила протоколы от районных территориальных избирательных комиссий. Об этом на брифинге во вторник сказала председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.
Так, по словам Корольковой, пока Киевская городская территориальная избирательная комиссия еще не получила протоколы от районных территориальных избирательных комиссий.
"На эту минуту ни один район, ни одна ТИК еще не дала готовности к приезду в городскую территориальную избирательную комиссию для того, чтобы сдать протокол. До получения протоколов городская ТИК не может предоставлять никакой информации по тем или иным цифрам", - сказала она.
Как сообщал УНН, официальные итоги голосования на выборах городского головы должны быть объявлении не позднее, чем на 12 день со дня голосования, то есть до 6 ноября. К этой дате будет или признано избранного главу или назначен второй тур голосования в зависимости от количества голосов.