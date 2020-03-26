Київрада переходить на дистанційну роботу на час надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, що дозволяє проводити засідання міськради та її органів у режимі онлайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу київського міського голови Віталія Кличка, передає УНН.
“Київська міська рада та її органи на час дії надзвичайної ситуації в Києві працюватимуть в онлайн режимі. Зокрема, йдеться про сесійні засіданна та засідання комісій. Таке рішення депутати ухвалили на позачерговому засіданні Київради”, — йдеться у повідомленні.
Кличко зазначив, що місто робить все можливе, щоб упередити поширення коронавірусу в Києві через запровадження певних заходів. Однак Київрада не може зупинити свою роботу, і має бути напоготові і швидко реагувати на нові виклики.
"Я вітаю рішення депутатів, які підтримали таке рішення у цей складний для міста час і знайшли варіант, за яким ми зможемо працювати. І зможемо ухвалювати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці, — сказав Кличко.
Нагадаємо, що засідання уряду планують проводити дистанційно, відповідне доручення було надано секретаріату Кабінету міністрів України.