Киевсовет переходит на дистанционную работу на время чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, позволяющее проводить заседания горсовета и его органов в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает УНН.
"Киевский городской совет и его органы на время действия чрезвычайной ситуации в Киеве будут работать в онлайн режиме. В частности, речь идет о сессионном заседании и заседания комиссий. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании Киевсовета", - говорится в сообщении.
Кличко отметил, что город делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Киеве через введение определенных мероприятий. Однако Киевсовет не может остановить свою работу, и должен быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы.
"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в этот сложный для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать. И сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - сказал Кличко.
Напомним, что заседание правительства планируют проводить дистанционно, соответствующее поручение было дано секретариату Кабинета министров Украины.