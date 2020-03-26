Киевсовет переходит на дистанционную работу на время чрезвычайной ситуации

"Киевский городской совет и его органы на время действия чрезвычайной ситуации в Киеве будут работать в онлайн режиме. В частности, речь идет о сессионном заседании и заседания комиссий. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании Киевсовета", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что город делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Киеве через введение определенных мероприятий. Однако Киевсовет не может остановить свою работу, и должен быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы.

"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в этот сложный для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать. И сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - сказал Кличко.

Напомним, что заседание правительства планируют проводить дистанционно, соответствующее поручение было дано секретариату Кабинета министров Украины.