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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62107 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86384 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84562 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Киевсовет переходит на дистанционную работу на время чрезвычайной ситуации

Киевсовет переходит на дистанционную работу на время чрезвычайной ситуации

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, позволяющее проводить заседания горсовета и его органов в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы Виталия Кличко, передает УНН.

"Киевский городской совет и его органы на время действия чрезвычайной ситуации в Киеве будут работать в онлайн режиме. В частности, речь идет о сессионном заседании и заседания комиссий. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании Киевсовета", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что город делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Киеве через введение определенных мероприятий. Однако Киевсовет не может остановить свою работу, и должен быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы.

"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в этот сложный для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать. И сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - сказал Кличко.

Напомним, что заседание правительства планируют проводить дистанционно, соответствующее поручение было дано секретариату Кабинета министров Украины.

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