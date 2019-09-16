Київ знову вибився у лідери антирейтингу щодо кору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Найбільше нових випадків захворювання на кір протягом минулого тижня зафіксовано у столиці України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я України.
"За оперативними даними, протягом 37-го тижня 2019 року на кір захворіли 104 людини - 64 дорослих і 40 дітей. Із 5 до 12 вересня найбільше нових випадків кору зареєстровано у місті Київ (14 хворих: 9 дорослих та 5 дітей)", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що у лідерах щодо захворюваності на кір минулого тижня - Дніпропетровська (9: 3 дорослих і 6 дітей), Одеська (9: 5 дорослих та 4 дитини), Вінницька (8: 6 дорослих і 2 дитини) та Київська (8 дорослих) області.
"З початку року (з 28 грудня 2018 року до 12 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 824 людей - 27 402 дорослих і 30 422 дітей, від ускладнень кору померли 19 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 115 000 людей, 40 з яких померли", - додали медики.
У Центрі громадського здоров'я при цьому відзначили, що восени захворюваність на кір зазвичай зростає через збільшення тривалості перебування людей в колективах порівняно з літнім сезоном. Особливо це стосується дітей, тому важливо зробити щеплення дитині якомога швидше.
Нагадаємо, за тиждень перед цим звітним Вінниччина лідирувала за кількістю нових випадків кору. Однак, до цього такий статус був і у Києва.