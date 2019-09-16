Киев снова выбился в лидеры антирейтинга по кори

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Больше всего новых случаев заболевания корью на прошлой неделе зафиксировано в столице Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.

"По оперативным данным, в течение 37-й недели 2019 года корью заболели 104 человека - 64 взрослых и 40 детей. С 5 по 12 сентября больше всего новых случаев кори зарегистрировано в городе Киев (14 больных: 9 взрослых и 5 детей)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в лидерах по заболеваемости корью на прошлой неделе - Днепропетровская (9: 3 взрослых и 6 детей), Одесская (9: 5 взрослых и 4 ребенка), Винницкая (8: 6 взрослых и 2 ребенка) и Киевская (8 взрослых) области.

"С начала года (с 28 декабря 2018-го до 12 сентября 2019 года) корью заболели 57 824 человека - 27 402 взрослых и 30 422 детей, от осложнений кори умерло 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 40 из которых умерли", - добавили медики.

В Центре общественного здоровья при этом отметили, что осенью заболеваемость корью обычно растет из-за увеличения продолжительности пребывания людей в коллективах по сравнению с летним сезоном. Особенно это касается детей, поэтому важно сделать прививку ребенку как можно скорее.

Напомним, за неделю до этой отчетной Винницкая область лидировала по количеству новых случаев кори. Однако, до этого такой статус был и у Киева.

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