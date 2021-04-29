Київ з ранку стоїть у заторах: де найбільше ускладнено рух

Деталі

На правому березі рух ускладнений на Набережному шосе, на проспекті Любомира Гузара, а також по вулиці Жилянській. Стоять Велика Окружна дорога, Голосіївський проспект, вулиця Велика Васильківська і проспект Лобановського.

На лівому березі значні затори - на проспектах Юрія Гагаріна, Визволителів і Соборності. Стоїть проспект Романа Шухевича, а також Броварський проспект.

Окрім того, мости - Дарницький, Північний і Патона - "червоні" в напрямку правого берега. На мостах Метро і Південному спостерігається незначне утруднення руху транспорту в напрямку правого берега.

Контекст

У столиці збільшилися затори після того, як з 5 квітня влада ввела жорсткий карантин. Так, у Києві діють обмеження на роботу громадського транспорту, в тому числі і метро. Проїзд здійснюється тільки за спецперепустками. Окрім того, заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос і доставку. Локдаун в столиці буде діяти до 30 квітня.