Киев с утра стоит в пробках: где больше всего затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве образовались пробки в нескольких районах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу движение затруднено на Набережном шоссе, на проспекте Любомира Гузара, а также по улице Жилянской. Стоят Большая Окружная дорога, Голосеевский проспект, улица Большая Васильковская и проспект Лобановского.
На левом берегу значительные пробки - на проспектах Юрия Гагарина, Освободителей и Соборности. Стоит проспект Романа Шухевича, а также Броварской проспект.
Кроме того, мосты - Дарницкий, Северный и Патона - "красные" в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Контекст
В столице увеличились пробки после того, как с 5 апреля власти ввели жесткий карантин. Так, в Киеве действуют ограничения на работу общественного транспорта, в том числе и метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку. Локдаун в столице будет действовать до 30 апреля.