Київ: у Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину

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"Повітряна тривога триває. Попередня інформація! У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Попередньо без постраждалих. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих", - повідомили у КМВА.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.