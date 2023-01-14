Київ: у Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Дарницькому районі Києва під час ранкової атаки ворога уламком ракети пошкодило машину, на додачу до пошкодженої нежилої будівлі у Голосіївському районі, повідомили в КМВА у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"Повітряна тривога триває. Попередня інформація! У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Попередньо без постраждалих. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих", - повідомили у КМВА.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.