Киев: в Дарницком районе осколком ракеты повредило машину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Дарницком районе Киева во время утренней атаки врага осколком ракеты повредило машину, в дополнение к поврежденному нежилому зданию в Голосеевском районе, сообщили в КГГА в субботу, 14 января, Telegram, пишет УНН.
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"Воздушная тревога продолжается. Предварительная информация! В Дарницком районе осколком ракеты повредило машину. Предварительно без пострадавших. Также осколками повредило нежилое здание в Голосеевском районе. Прошло без пострадавших", - сообщили в КГВА.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.