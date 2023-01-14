Киев: в Дарницком районе осколком ракеты повредило машину

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"Воздушная тревога продолжается. Предварительная информация! В Дарницком районе осколком ракеты повредило машину. Предварительно без пострадавших. Также осколками повредило нежилое здание в Голосеевском районе. Прошло без пострадавших", - сообщили в КГВА.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.