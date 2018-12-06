Київ став у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 08:50, сьогодні, 6 грудня, рух у Києві зупинився в заторах, передає УНН.
Найбільші проблеми спостерігаються в центрі Києва, на мостах та на під'їздах до міста.
Затори є на бульварі Перова, на проспекті Генерала Ватутіна, на проспекті Володимира Маяковського, на вулиці Оноре де Бальзака, на проспекті Перемоги, на вулиці Жилянська, на проспекті Валерія Лобановського, на Голосіївському проспекті, на проспекті Миколи Бажана, на Броварському проспекті.
Стоїть Дарницький міст і міст Патона.
Також затори є на під'їздах до Києва на Мінському проспекті, на вулиці В'ячеслава Чорновола та на вулиці Стеценка.
Як повідомляв УНН, вранці у четвер на сході, у центральних та південних областях України очікується туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі.