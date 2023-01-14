Київ: пожежу через ворожу атаку у Голосіївському районі загасили - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі столиці, ліквідували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"Пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано", - повідомив Кличко.
Раніше
До цього Кличко повідомив про пожежу у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.