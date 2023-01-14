Киев: пожар из-за вражеской атаки в Голосеевском районе потушили - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Пожар, произошедший в результате вражеской атаки в Голосеевском районе столицы, ликвидировали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе, возникший в результате российской атаки на столицу, ликвидирован", - сообщил Кличко.
Ранее
До этого Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.