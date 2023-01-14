Киев: пожар из-за вражеской атаки в Голосеевском районе потушили - Кличко

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"Пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе, возникший в результате российской атаки на столицу, ликвидирован", - сообщил Кличко.

Ранее

До этого Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.