Київ опинився у “жовтій” карантинній зоні: що заборонено

“Через зростання кількості хворих — за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій — Київ опинився у "жовтій“ зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2 відсотки”, — повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, у столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:



Перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту — масок.



Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.



Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.



Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи.



Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.



А громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі — здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.



“Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня”, — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 17 серпня в Україні оновили карантинні зони.