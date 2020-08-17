Київ опинився у “жовтій” карантинній зоні: що заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Столиця відсьогодні потрапила в “жовту” зону епідемічної небезпеки щодо коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив раніше, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Через зростання кількості хворих — за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій — Київ опинився у "жовтій“ зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2 відсотки”, — повідомив Віталій Кличко.
За словами мера, у столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:
-
- Перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту — масок.
-
- Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.
-
- Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.
-
- Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи.
-
- Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.
-
- А громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі — здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
-
“Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня”, — наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, з 17 серпня в Україні оновили карантинні зони.