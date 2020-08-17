Киев оказался в "желтой" карантинной зоне: что запрещено
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Столица с сегодняшнего дня попала в "желтую" зону эпидемической опасности относительно коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил ранее, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2 процента", - сообщил Виталий Кличко.
По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
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- Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок.
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- Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
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- Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
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- Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.
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- Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.
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- А общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
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"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, с 17 августа в Украине обновили карантинные зоны.