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Киев оказался в "желтой" карантинной зоне: что запрещено

Киев оказался в "желтой" карантинной зоне: что запрещено

Киев • УНН

 • 17319 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Столица с сегодняшнего дня попала в "желтую" зону эпидемической опасности относительно коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил ранее, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2 процента", - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

  • Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок.
  • Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
  • Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
  • Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.
  • Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.
  • А общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, с 17 августа в Украине обновили карантинные зоны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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