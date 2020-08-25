Київ накрила злива: комунальники працюють у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Столичні комунальники працюють у посиленому режимі через зливу, яка з ранку триває у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Гідрослужба КК “Київавтодор” працює у посиленому режимі через зливу. а місцях можливих підтоплень чергує техніка", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.
Додамо, за даними Укргідрометцентру, по Київській області вночі та вдень 25 серпня утримаються грози.
25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.