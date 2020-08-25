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Киев накрыл ливень: коммунальщики работают в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 23687 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за ливня, который с утра накрыл Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киев накрыл ливень: коммунальщики работают в усиленном режиме

"Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме из-за ливня. А в местах возможных подтоплений дежурит техника", - говорится в сообщении.

Как указано, есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Добавим, по данным Укргидрометцентра, по Киевской области ночью и днем 25 августа ожидаются грозы.

25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди.

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