Киев накрыл ливень: коммунальщики работают в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за ливня, который с утра накрыл Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме из-за ливня. А в местах возможных подтоплений дежурит техника", - говорится в сообщении.
Как указано, есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
Добавим, по данным Укргидрометцентра, по Киевской области ночью и днем 25 августа ожидаются грозы.
25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди.