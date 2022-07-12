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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Київ накрила гроза: є підтоплення

Київ накрила гроза: є підтоплення

Київ • УНН

 • 143484 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У столиці гроза - дорожники ліквідовують незначні підтоплення вулично-дорожньої мережі, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

За даними КМДА, через надмірну кількість опадів виникло кілька незначних підтоплень. На місцях працюють дорожники. Ситуація під контролем.

Киянам також нагадали, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергує спецтехніка "Київавтодору". У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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