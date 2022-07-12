Київ накрила гроза: є підтоплення

Деталі

За даними КМДА, через надмірну кількість опадів виникло кілька незначних підтоплень. На місцях працюють дорожники. Ситуація під контролем.

Киянам також нагадали, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергує спецтехніка "Київавтодору". У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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