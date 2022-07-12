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Киев накрыла гроза: есть подтопление

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В столице гроза – дорожники ликвидируют незначительные подтопления улично-дорожной сети, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По данным КГГА, из-за чрезмерного количества осадков возникло несколько незначительных подтоплений. На местах работают дорожники. Ситуация под контролем.

Киевляне также напомнили, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети дежурит спецтехника "Киевавтодора". При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую: 044-284-74-19.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно нужно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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