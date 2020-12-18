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Київ “червоний” через затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві, станом на 17:38, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Київ “червоний” через затори

Так, затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Михайла Грушевського, Великій Житомирській, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставелі та на Кільцевій дорозі.

Також ускладнено рух вулицями Олени Теліги, Академіка Грекова, Щусева, Святошинській, Новокостянтинівській та на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

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На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті та проспекті Юрія Гагаріна.

Рух на мостах — Північному та Метро — ускладнено в напрямку лівого берега. На Південному мосту та мосту Патона помітне незначне ускладнення руху в напрямку лівого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.

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