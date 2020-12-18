Киев "красный" из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве, по состоянию на 17:38, заметное значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, заторы образовались на Воздухофлотском проспекте, Победы, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге.
Также затруднено движение по улицам Елены Телиги, Академика Грекова, Щусева, Святошинской, Новоконстантиновской и на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.
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На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина.
Движение на мостах - Северном и Метро - затруднено в направлении левого берега. На Южном мосту и мосту Патона заметное незначительное затруднение движения в направлении левого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.