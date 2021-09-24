Києву рано переходити до “помаранчевої” зони - Рубан

Цитата

“У нас поки ще немає показників для віднесення до „помаранчевої“, на сьогодні „жовта“ зона, але деякі показники перевищені. Вони повинні бути перевищені більше трьох діб (для віднесення до „помаранчевої“ зони — ред.)”, — сказав Рубан.

На уточнююче питання про те, чи не збирається київська комісія ТЕБ та НС з цього питання, співрозмовник відповів “ні”.

Додамо

За даними Міністерства охорони здоров’я, місто Київ і декілька областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 вже два дні поспіль відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки визначається сигнальним про наближення регіону до “червоної” зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

• завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

• кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

• кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

• коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

• зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На “помаранчевому” рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Що було раніше

Починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.