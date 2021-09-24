Киеву рано переходить в "оранжевую" зону - Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В столице пока еще нет показателей для отнесения ее к "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом УНН рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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"У нас пока ещё нет показателей для отнесения к "оранжевой", сегодня "желтая" зона, но некоторые показатели превышены. Они должны быть превышены более трех суток (для отнесения к "оранжевой" зоне - ред.)", - сказал Рубан.
На уточняющий вопрос о том, не собирается ли киевская комиссия ТЭБ и ЧС по этому вопросу, собеседник ответил "нет".
Добавим
По данным Министерства здравоохранения, город Киев и несколько областей Украины из-за превышеного уровня госпитализаций с COVID-19 уже два дня подряд отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
• загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
• количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
• количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
• коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
• рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Что было раньше
Начиная с 23 сентября во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидопасности.