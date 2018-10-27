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Києвом пройшов "Конопляний марш"

Києвом пройшов "Конопляний марш"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві під Кабінетом міністрів України відбувся "Конопляний Марш Свободи", передає УНН.

Як повідомили організатори, станом на 12:00 в акції взяли участь близько 400 осіб.

"Учасники вимагали від уряду негайного затвердження річного плану реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків", - повідомила речниця "Маршу Свободи" Тетяна Кузьменко.

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За словами активістів, від уряду вимагають невідкладно затвердити план заходів з реалізації державної стратегії на 2018 рік. А також забезпечити реалізацію новел державної стратегії, де визначаються пріоритети правоохоронної діяльності у сфері боротьби з наркотиками - через приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність із вимогами Стратегії.

Учасники маршу тримали транспаранти "Декриміналізуємо ч.1 ст.309 ККУ!", "Маю право жити без болю!" та "Розпочати наукові дослідження канабісу!".

За громадським порядком під час акції стежили близько 50 поліцейських.

Нагадаємо, у Канаді вступив в силу закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях.

Українські Національні Новини

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