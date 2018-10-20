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Кандидата в президенти Грузії затримали на фестивалі легалізації конопель

Кандидата в президенти Грузії затримали на фестивалі легалізації конопель

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У парку Діда ена в Тбілісі на фестивалі, учасники якого виступали за легалізацію в Грузії марихуани, затримали 11 осіб, у тому числі засновника опозиційної партії “Girchi”, кандидата в президенти країни Зураба Джапарідзе, а також ще двох членів його партії — Яго Хвічію і Вахтанга Мегрелішвілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Грузія-Онлайн” і Agenda.ge.

Незадовго до затримання, як вказують обидва портали, Джапарідзе почав роздавати присутнім самокрутки. “Грузія-Онлайн” і Agenda.ge відзначають, що, ймовірно, вони були із марихуаною. Сам політик, виступаючи перед учасниками фестивалю з такою самкоруткою в руках, за даними Agenda.ge, повідомляв, що “чекає реакції поліції, оскільки його дії є незаконними”.

Співробітники правоохоронних органів відреагували оперативно — засновник партії “Girchi” був затриманий через кілька хвилин.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії, коментуючи інцидент, заявили, що поліцейські не застосовували силу: Джапарідзе вони запропонували добровільно піти за ними, і кандидат у президенти це зробив. Політик, як вказали у відомстві, був направлений до відділу поліції у рамках розслідування про організацію фестивалю — захід, присвячений Легації марихуани, влада Грузії визнали незаконним.

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Напередодні лідерів місцевих політичних партій попереджали у грузинському МВС про те, що популяризація та використання певних наркотиків, а також їх купівля або продаж незаконні. Плани партії “Girchi” провести у парку фестиваль за легалізацію марихуани поліцейські сприйняли як “намір вчинити організований злочин”.

Вибори президента Грузії відбудуться в країні наступного тижня, 28 жовтня. Крім Джапарідзе, участь у них беруть Саломе Зурабішвілі (партія “Незалежна”), Григол Вашадзе (“Єдиний національний рух”), Давид Бакрадзе (“Європейська Грузія”), Шалва Нателашвілі (Лейбористська партія Грузії) і Давид Усупашвілі, він балотіруется від “Рух розвитку”.

Як раніше інформував УНН, 30 листопада 2017 року Конституційний суд Грузії задовольнив позов партії “Girchi”, скасувавши кримінальне покарання за вживання марихуани. Згідно з рішенням суду, вживання конопель і марихуани більше не вважатиметься кримінальним злочином і не підпадає під статтю “незаконні виготовлення, придбання, зберігання в невеликих обсягах для особистого користування або незаконне споживання без призначення лікаря наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів”, так як воно не відповідає статті 16 конституції Грузії, згідно з якою “кожен має право вільного розвитку своєї особистості”.

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