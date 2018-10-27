Киевом прошел "Конопляный марш"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве под Кабинетом министров Украины состоялся "Конопляный Марш Свободы", передает УНН.
Как сообщили организаторы, по состоянию на 12:00 в акции приняли участие около 400 человек.
"Участники требовали от правительства немедленного утверждения годового плана реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков", - сообщила пресс-секретарь "Марша Свободы" Татьяна Кузьменко.
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По словам активистов, от правительства требуют безотлагательно утвердить план мероприятий по реализации государственной стратегии на 2018 год. А также обеспечить реализацию новелл государственной стратегии, где определяются приоритеты правоохранительной деятельности в сфере борьбы с наркотиками - через приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Стратегии.
Участники марша держали транспаранты "Декриминализируем ч.1 ст.309 УК!", "Имею право жить без боли!" и "Начать научные исследования каннабиса!".
За общественным порядком во время акции следили около 50 полицейских.
Напомним, в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях.