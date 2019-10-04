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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Киянину, який спаплюжив меморіальний комплекс на Кіровоградщині, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який осквернив меморіальний комплекс пам’яті жертв Голокосту на Кіровоградщині. Про це поінформували в пресслужбі ГУНП в області, передає кореспондент УНН.

Киянину, який спаплюжив меморіальний комплекс на Кіровоградщині, повідомили про підозру

Нагадаємо, вандал зробив написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад дев’ятсот євреїв у часи Другої світової війни.

Зловмисник - житель Києва. За місцем мешкання громадянина виявили та вилучили речові докази, які викривають його у протиправній діяльності.

Наразі чоловіку повідомили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу.

Розслідування триває, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення можливої причетності особи до скоєння подібних злочинів на території іншої області.

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