Киевлянину, который опорочил мемориальный комплекс в Кировоградской области, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 октября. УНН. Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который осквернил мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области, передает корреспондент УНН.
Напомним, вандал сделал надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.
Злоумышленник - житель Киева. По месту жительства гражданина обнаружили и изъяли вещественные доказательства, изобличающие его в противоправной деятельности.
Сейчас мужчине сообщили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса.
Расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению возможной причастности лица к совершению подобных преступлений на территории другой области.