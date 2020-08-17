Киянину оголосили про підозру за спробу зґвалтування дівчини

ukru
18:42 • 29177 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61041 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76429 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109123 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 115977 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115460 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149925 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124820 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124551 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123793 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106953 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105744 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76711 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100120 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 70916 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 70916 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100120 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76711 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149925 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49705 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57203 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107390 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125695 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125127 перегляди
Актуальне
Киянину оголосили про підозру за спробу зґвалтування дівчини

Киянину оголосили про підозру за спробу зґвалтування дівчини

Київ • УНН

 • 20188 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Столичні слідчі оголосили киянину про підозру за замах на зґвалтування 19-річної дівчини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП міста Києва.

“До поліції Києва звернулася 19-річна дівчина з повідомленням про те, що наглядно знайомий намагався її зґвалтувати. На місце події відразу виїхали працівники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів слідчий Голосіївського управління поліції Сергій Ольшевський, напередодні киянка загубила сумку, яку нібито знайшов її наглядно знайомий, і вони домовилися про зустріч.

“Під час передачі речей чоловік почав чіплятися до дівчини та повалив на землю. Потерпіла почала чинити опір і кричати. У цей момент неподалік проходила жінка, кроки якої почув зловмисник, а відтак він злякався і втік. За отриманими прикметами оперативники встановили особу та розшукали правопорушника. Це – киянин, 1969 року народження, який не має постійного місця проживання”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що раніше зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, за які відбув покарання у сукупності понад тридцять років.

“Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження та оголошено фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Незакінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі”, - повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, у Херсоні затримали підозрюваного у зґвалтуванні пенсіонерки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92