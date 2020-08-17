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Киевлянину объявили о подозрении за попытку изнасилования девушки

Киев • УНН

 • 20196 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Столичные следователи объявили киевлянину о подозрении за покушение на изнасилование 19-летней девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП города Киева.

Киевлянину объявили о подозрении за попытку изнасилования девушки

"В полицию Киева обратилась 19-летняя девушка с сообщением о том, что наглядно знакомый пытался ее изнасиловать. На место происшествия сразу выехали сотрудники отдела криминальной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал следователь Голосеевского управления полиции Сергей Ольшевский, накануне киевлянка потеряла сумку, которую якобы нашел ее наглядно знакомый, и они договорились о встрече.

"Во время передачи вещей мужчина начал приставать к девушке и повалил на землю. Потерпевшая начала сопротивляться и кричать. В этот момент неподалеку проходила женщина, шаги которой услышал злоумышленник, а затем он испугался и убежал. По полученным приметам оперативники установили личность и разыскали правонарушителя. Это - киевлянин, 1969 года рождения, не имеюший постоянного места жительства", - указано в сообщении.

Отмечается, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, за которые отбыл наказание в совокупности более тридцати лет.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство и объявлено фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Неоконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, в Херсоне задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки.

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