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Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Заборгованість киян за сплату комунальних послуг на сьогоднішній день становить 6 млрд грн. Також у столиці прослідковується тенденція зменшення рівня оплати за комуналку. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.

"Загалом на сьогоднішній день заборгованість киян за комунальні послуги, а це вивезення сміття, утримання будинку, опалення…загальна сума заборгованості на сьогодні – 6 млрд грн. Це достатньо велика сума, але сьогодні більше тривога у нас відносно тенденції. Ми бачимо тенденцію зменшення рівня оплати за комунальні послуги за останній місяць", - сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, у квітні кияни отримають квитанцію за березень, у якій окремо буде винесено платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячої води. Такі внески доведеться сплачувати раз на квартал.

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