Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62107 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72941 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86377 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84556 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103555 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86396 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102739 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105873 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 14528 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Задолженность киевлян за оплату коммунальных услуг на сегодняшний день составляет 6 млрд грн. Также в столице прослеживается тенденция уменьшения уровня оплаты за коммуналку. Об этом на брифинге заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.

"В целом на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги, а это вывоз мусора, содержание дома, отопление... общая сумма задолженности на сегодняшний день - 6 млрд грн. Это достаточно большая сумма, но сегодня больше тревога у нас относительно тенденции. Мы видим тенденцию уменьшения уровня оплаты за коммунальные услуги за последний месяц", - сказал Пантелеев.

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

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