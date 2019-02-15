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Киянам пояснили великі суми за опалення у січневих платіжках

Киянам пояснили великі суми за опалення у січневих платіжках

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вартість опалення у січні у столиці зросла через зростання тарифу та низьку середньодобову температуру. Про це розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Кияни отримали платіжки за січень 2019 року, у яких сума за централізоване опалення значно збільшилась у порівнянні з груднем 2018 року, у деяких випадках на 40%-60%. Причин декілька, окрім підвищення тарифу на централізоване опалення і гаряче водопостачання на 22,3%, який вступив у силу з початку року, вплинув ще й фактор низької середньомісячної температури зовнішнього повітря", - цитує прес-служба Лопатіна.

З його слів, переважна кількість споживачів сплачують за даними показників лічильника теплової енергії, тобто за фактичний обсяг спожитої теплової енергії на потреби опалення будинку.

"Проте, температура у січні була на 2 градуси нижча (становила –4,5ºС), ніж середньомісячна температура за грудень минулого року, а це основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплової енергії, для забезпечення комфортної температури у житлових приміщеннях із дотриманням норм. Окрім того, з січня 2019 року почав діяти новий тариф. У результаті, ці два фактори стали причиною збільшення нарахувань у платіжках за опалення. У середньому, сума збільшилась на 40%, а в деяких випадках до 60%, у залежності від технічних характеристик будинку", – пояснив Лопатін.

Нагадаємо, переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.

Українські Національні Новини

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