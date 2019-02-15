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Киевлянам объяснили большие суммы за отопление в январских платежках

Киевлянам объяснили большие суммы за отопление в январских платежках

Киев  •  УНН

 • 15887 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Стоимость отопления в январе в столице выросла из-за роста тарифа и низкой среднесуточной температуры. Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40%-60%. Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха", - цитирует пресс-служба Лопатина.

По его словам, подавляющее число потребителей платят по данным счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома.

"Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома", - пояснив Лопатин.

Напомним, переплаты киевлян за тепло не будут учтены новым поставщиком.

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Киев

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