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Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником

Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Переплати за опалення та гарячу воду, які утворилися під час розрахунків з “Київенерго”
не будуть враховуватися новим постачальником. Про це під час прес-конференції повідомила фінансовий директор КП “Київтеплоенерго” Катерина Саркісова, передає кореспондент УНН.

Тим, у кого після 1 травня 2018 року утворилася переплата радять звернутися безпосередньо до “Київенерго” для повернення коштів.

"Ті, хто має переплату, звертаються із заявами безпосередньо до компанії “Київенерго”. Подача заяв на повернення переплат відбувається через центри комунального сервісу в Києві“, — повідомила Саркісова.

Однак на повернення переплати не мають права ті категорії громадян у яких така переплата утворилася під час перерахунків субсидій.

Щодо заборгованостей, то її було передано новому постачальнику послуг у рамках мирової угоди підписаної у жовтні 2018 року, тобто погашати борги за теплопостачання слід у “Київтеплоенерго”.

Нагадаємо, з 1 травня 2018 року тепломеража столиці перейшла в управління до КП “Київтеплоенерго”. 9 жовтня КП “Київтеплоенерго” підписало мирову угоду з “Нафтогазом” про правонаступництво боргових зобов’язань “Київенерго” в розмірі 2,4 млрд грн. Так завершився господарський спір через який тривалий час частина Києва була без гарячої води.

Українські Національні Новини

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