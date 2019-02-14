Переплаты киевлян за тепло не будут учтены новым поставщиком
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Переплаты за отопление и горячую воду, которые образовались при расчетах с "Киевэнерго"
не будут учитываться новым поставщиком. Об этом во время пресс-конференции сообщила финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова, передает корреспондент УНН.
Тем, у кого после 1 мая 2018 образовалась переплата советуют обратиться непосредственно к "Киевэнерго" для возврата средств.
"Те, кто переплатил, обращаются с заявлениями непосредственно к компании "Киевэнерго". Подача заявлений на возврат переплат происходит через центры коммунального сервиса в Киеве", - сообщила Саркисова.
Однако на возврат переплаты не имеют права те категории граждан, у которых такая переплата образовалась во время пересчета субсидий.
По задолженностям, то она была передана новому поставщику услуг в рамках мирового соглашения подписанного в октябре 2018 года, то есть погашать долги за теплоснабжение следует в "Киевтеплоэнерго".
Напомним, с 1 мая 2018 теплосеть столицы перешла в управление к КП "Киевтеплоэнерго". 9 октября КП "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с "Нафтогазом" о правопреемстве долговых обязательств "Киевэнерго" в размере 2,4 млрд грн. Так завершился хозяйственный спор из-за которого долгое время часть Киева была без горячей воды.