Киян попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. По Києву у п'ятницю, 22 лютого, очікується сильний вітер. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Раніше українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.
Нагадаємо, в Україні 22 лютого сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, місцями можливі хуртовини. Температура вдень сягне 2 градусів тепла.