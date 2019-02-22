Киян попередили про сильний вітер

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22 березня, 17:51 • 113263 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 184410 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 157130 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 156006 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 144278 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. По Києву у п'ятницю, 22 лютого, очікується сильний вітер. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Раніше українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.

Нагадаємо, в Україні 22 лютого сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, місцями можливі хуртовини. Температура вдень сягне 2 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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