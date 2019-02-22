Киян попередили про сильний вітер

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Раніше українців попередили про погіршення погоди до кінця тижня.

Нагадаємо, в Україні 22 лютого сніжитиме, подекуди - сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, місцями можливі хуртовини. Температура вдень сягне 2 градусів тепла.