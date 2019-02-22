Киевлян предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По Киеву в пятницу, 22 февраля, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца дня 22 февраля порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды до конца недели.
Напомним, в Украине 22 февраля будет идти снег, местами - снег с дождем, на дорогах гололедица, местами возможны метели. Температура днем достигнет 2 градусов тепла.