Киевлян предупредили о сильном ветре

"В ближайший час и до конца дня 22 февраля порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды до конца недели.

Напомним, в Украине 22 февраля будет идти снег, местами - снег с дождем, на дорогах гололедица, местами возможны метели. Температура днем достигнет 2 градусов тепла.