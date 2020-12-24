Киян попередили про ожеледицю та погану видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Киян та гостей міста попередили про ожеледицю та погану видимість на вулицях столиці через туман і закликали дотримуватися низки правил з метою уникнення травматизму та аварійних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“У четвер, 24 грудня, у Києві ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Водночас вказано, що впродовж ночі продовжилось прибирання міста від снігу і обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами.
Зазначається, що дорожні служби працювали на балансових вулицях малоповерхової забудови (приватний сектор). Також продовжилась робота на тротуарах. Зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи підземних пішохідних переходів очищали 193 працівники у складі 34 бригад із ручного прибирання. Упродовж ночі працювало 225 одиниць спецтехніки.
За минулу добу, згідно з наведеними даними, використано: 1323,55 тонни солі, 1179,59 тонни піщано-соляної суміші, 171,36 тонни рідких хлоридів, 38 тонн піску.
Так, із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і дали декілька порад.
Поради водіям під час ожеледиці:
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- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
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- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
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- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
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- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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Поради пішоходам:
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- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
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- не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби — так краще утримати рівновагу;
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- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю — спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
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- будьте уважні й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
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- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
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- обходьте металеві кришки люків — як правило, вони покриті льодом.
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Додається, що пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині — переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, по Україні у четвер, 24 грудня, місцями очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря вдень буде досягати 9 градусів тепла.