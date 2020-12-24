Киян попередили про ожеледицю та погану видимість через туман

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 37201 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 31872 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 38774 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 48446 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 71464 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 110824 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 195855 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212040 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183525 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173636 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 26808 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 43734 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 75577 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 49976 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 50956 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 37188 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 51710 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 228715 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 257307 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 343690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 11215 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11563 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 14665 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 15875 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 76041 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Киян попередили про ожеледицю та погану видимість через туман

Київ • УНН

 • 16274 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Киян та гостей міста попередили про ожеледицю та погану видимість на вулицях столиці через туман і закликали дотримуватися низки правил з метою уникнення травматизму та аварійних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Киян попередили про ожеледицю та погану видимість через туман

“У четвер, 24 грудня, у Києві ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Водночас вказано, що впродовж ночі продовжилось прибирання міста від снігу і обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами.

Зазначається, що дорожні служби працювали на балансових вулицях малоповерхової забудови (приватний сектор). Також продовжилась робота на тротуарах. Зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи підземних пішохідних переходів очищали 193 працівники у складі 34 бригад із ручного прибирання. Упродовж ночі працювало 225 одиниць спецтехніки.

За минулу добу, згідно з наведеними даними, використано: 1323,55 тонни солі, 1179,59 тонни піщано-соляної суміші, 171,36 тонни рідких хлоридів, 38 тонн піску.

Так, із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і дали декілька порад.

Поради водіям під час ожеледиці:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби — так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю — спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
  • обходьте металеві кришки люків — як правило, вони покриті льодом.

Додається, що пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині — переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, по Україні у четвер, 24 грудня, місцями очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря вдень буде досягати 9 градусів тепла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиївКримінал та НП
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16