Киевлян предупредили о гололедице и плохой видимости из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Киевлян и гостей города предупредили о гололедице и плохой видимости на улицах столицы из-за тумана и призвали соблюдать ряд правил во избежание травматизма и аварийных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В четверг, 24 декабря, в Киеве гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В то же время указано, что в течение ночи продолжились уборка города от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами.
Отмечается, что дорожные службы работали на балансовых улицах малоэтажной застройки (частный сектор). Также продолжилась работа на тротуарах. Остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы подземных пешеходных переходов очищали 193 работника в составе 34 бригад с ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники.
За прошедшие сутки, согласно приведенным данным, использовано: 1323,55 тонны соли, 1179,59 тонны песчано-соляной смеси, 171,36 тонны жидких хлоридов, 38 тонн песка.
Так, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и дали несколько советов.
Советы водителям во время гололедицы:
-
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций;
-
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
-
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
-
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
-
Советы пешеходам:
-
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
-
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
-
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
-
- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
-
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;
-
- обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
-
Добавляется, что пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, по Украине в четверг, 24 декабря, местами ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха днем будет достигать 9 градусов тепла.