Киян попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На дорогах Києва сьогодні подекуди очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"10 лютого на дорогах столиці подекуди ожеледиця, без опадів", - повідомили у КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3º тепла.
Киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендували дотримуватися порад під час ожеледиці.
Нагадаємо, прогнозувалося, що на цими вихідними в Україні буде переважно тепла погода, без опадів.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.