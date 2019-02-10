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Киян попередили про ожеледицю

Киян попередили про ожеледицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. На дорогах Києва сьогодні подекуди очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"10 лютого на дорогах столиці подекуди ожеледиця, без опадів", - повідомили у КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3º тепла.

Киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендували дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, прогнозувалося, що на цими вихідними в Україні буде переважно тепла погода, без опадів.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

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