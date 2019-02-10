Киевлян предупредили о гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На дорогах Киева сегодня местами ожидается гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"10 февраля на дорогах столицы местами гололедица, без осадков", - сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, температура днем 1-3º тепла.
Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали следовать советам во время гололеда.
Напомним, прогнозировалось, что на эти выходные в Украине будет преимущественно теплая погода, без осадков.
Ранее сообщалось, что в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность.