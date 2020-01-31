Китайський коронавірус поширився на 20 країн світу - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Смертельний коронавірус, спалах якого почався у Китаї, вже поширився на 20 країн світу, де було зафіксовано 99 випадків захворювання. Про це під час пресбрифінгу "Оголошення ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Окрім Китаю, зафіксовано 99 випадків захворювання у 20 країнах світу. І у трьох країнах за межами Китаю відбувся процес передачі від людини людині", - сказав Ігор Кузін.
Він додав, що зараз у світі випадки захворювання на китайський коронавірус підтвердили у 9776 людей.
Нагадаємо, у Італії зафіксували два перші випадки зараження коронавірусом.
Також нагадаємо, кількість жертв коронавірусу досягла 213 осіб.