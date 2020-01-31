В Італії зафіксували два перші випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Італії зафіксували два випадки захворювання новою коронавірусною інфекцією, яку виявили в Китаї. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє УНН з посиланням на ANSA.
Захворювання знайшли у туристів, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Уточнюється, що вони родом з китайської провінції Ухань, де вперше був виявлений новий вид коронавірусу. Туристи перебували в Римі, коли відчули себе погано і були госпіталізовані співробітниками швидкої допомоги.
Конте також заявив, що Італія закрила авіасполучення з Китаєм у зв'язку з поширенням коронавірусу. "Ми перша країна ЄС, яка прийняла таку запобіжний засіб", - зазначив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, перші результати тестів з лайнера в Італії не підтвердили зараження.