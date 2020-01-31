В Италии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Италии зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которую обнаружили в Китае. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Заболевание нашли у туристов, которые приехали 23 января в Милан из Китая. Уточняется, что они родом из китайской провинции Ухань, где впервые был обнаружен новый вид коронавируса. Туристы находились в Риме, когда почувствовали себя плохо и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.
Конте также заявил, что Италия закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса. "Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности", — отметил премьер-министр.
Напомним, первые результаты тестов с лайнера в Италии не подтвердили заражения.