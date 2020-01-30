Епідемія коронавірусу: перші результати тестів з лайнера в Італії - не підтвердили зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Перші результати аналізів на коронавірус у пасажирки з Китаю з круїзного лайнера, затриманого в італійському порту Чівітавеккья з 6 тисячами туристів на борту, негативні. Про це повідомило в четвер агентство ANSA, передає УНН.
Як зазначає новинний канал Rai News24, для остаточного діагнозу знадобиться до 24 годин. Круїзний лайнер компанії Costa Crociere був затриманий в порту Чівітавеккьї (близько 100 км на північ від Рима) вранці 30 січня. У однієї з пасажирок — 54-річної жінки з Макао — були виявлені симптоми, схожі з пневмонією, викликаною новим коронавірусом. Вона прибула в міланський аеропорт Мальпенса 25 січня з Гонконгу і напередодні разом із супутником піднялася на борт корабля. За уточненими даними, у чоловіка ніяких симптомів не виявлено. Обидва поміщені в санітарний ізолятор на судні.
Всього на борту перебувають 6 тисяч туристів і членів екіпажу. Всім їм заборонено сходити на берег. Як вказала місцева влада, дозвіл на висадку буде дано тільки після того, як всі ризики будуть виключені.
Лайнер Costa Smeralda здійснює круїз по Середземномор’ю і заходить в порти різних країн. При цьому деякі пасажири сходять, інші піднімаються на борт і починають подорож.
В Італії поки не було зареєстровано жодного випадку захворювання пневмонією, викликаною вірусом 2019-nCoV. Проте влада зробила всі необхідні превентивні заходи щодо недопущення розповсюдження захворювання.
Додамо, в Італії затримали круїзний лайнер з 6 тисячами пасажирів, через підозру на коронавірус у 2 пасажирів.