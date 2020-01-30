Эпидемия коронавируса: первые результаты тестов с лайнера в Италии - не подтвердили заражение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Первые результаты анализов на коронавирус у пассажирки из Китая с круизного лайнера, задержанного в итальянском порту Чивитавеккья с 6 тысячами туристов на борту, отрицательные. Об этом сообщил в четверг агентство ANSA, передает УНН.
Как отмечает новостной канал Rai News24, для окончательного диагноза понадобится до 24 часов. Круизный лайнер компании Costa Crociere был задержан в порту Чивитавеккьи (около 100 км к северу от Рима) утром 30 января. У одной из пассажирок — 54-летней женщины из Макао — были выявлены симптомы, схожие с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Она прибыла в миланский аэропорт Мальпенса 25 января из Гонконга и накануне вместе со спутником поднялась на борт корабля. По уточненным данным, у мужчины никаких симптомов не обнаружено. Оба помещены в санитарный изолятор на судне.
Всего на борту находятся 6 тысяч туристов и членов экипажа. Всем им запрещено сходить на берег. Как указали местные власти, разрешение на высадку будет дано только после того, как все риски будут исключены.
Лайнер Costa Smeralda совершает круиз по Средиземноморью и заходит в порты разных стран. При этом некоторые пассажиры сходят, другие поднимаются на борт и начинают путешествие.
В Италии пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Тем не менее власти предприняли все необходимые превентивные меры по недопущению распространения заболевания.
Добавим, в Италии задержали круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров, из-за подозрения на коронавирус в 2 пассажиров.