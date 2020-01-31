Китайский коронавирус распространился на 20 стран мира - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Смертельный коронавирус, вспышка которого началась в Китае, уже распространился на 20 стран мира, где было зафиксировано 99 случаев заболевания. Об этом во время пресс-брифинга "Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения распространения нового коронавируса в мире" сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Кроме Китая, зафиксировано 99 случаев заболевания в 20 странах мира. И в трех странах за пределами Китая состоялся процесс передачи от человека человеку", - сказал Игорь Кузин.
Он добавил, что сейчас в мире случаи заболеваний на китайский коронавирус подтвердили в 9776 человек.
Напомним, в Италии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом.
Также напомним, количество жертв коронавируса достигло 213 человек.