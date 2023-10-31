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Китайський корабель "Шеньчжоу-16" повернувся на Землю

Київ • УНН

 • 62597 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Екіпаж китайського апарату "Шеньчжоу-16" успішно повернувся на Землю після майже п'яти місяців, проведених на орбітальній китайській станції "Тяньгун". Про це повідомляє агентство Xinhua, передає УНН.

Китайський корабель "Шеньчжоу-16" повернувся на Землю

Деталі

Посадковий модуль приземлився о 8:11 за місцевим часом у пустелі Гобі в автономному районі Внутрішня Монголія.

Члени екіпажу "Шеньчжоу-16" повернулися на Землю після чергової ротації на станції "Тяньгун", де вже розпочала роботу команда корабля "Шеньчжоу-17", успішний запуск якого відбувся 26 жовтня.

Контекст

Троє пілотів із "Шеньчжоу-17" пробудуть на орбіті шість місяців. Вони проведуть наукові експерименти та випробування різного корисного вантажу. Їм належить здійснити позакорабельну діяльність - проводити монтажні та ремонтні роботи у космосі.
Китайська станція знаходиться на висоті приблизно 400 км, розрахована на трьох осіб.

У 2022 році орбітальний об'єкт запрацював у штатному режимі та став доступним для міжнародних проектів.

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