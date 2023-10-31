Китайский корабль "Шэньчжоу-16" вернулся на Землю
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Экипаж китайского аппарата " Шэньчжоу-16 "успешно вернулся на Землю после почти пяти месяцев, проведенных на орбитальной китайской станции"Тяньгун". Об этом сообщает агентство Xinhua, передает УНН.
Детали
Посадочный модуль приземлился в 8:11 по местному времени в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия.
Члены экипажа " Шэньчжоу-16 "вернулись на Землю после очередной ротации на станции" Тяньгун", где уже начала работу команда корабля" Шэньчжоу-17", успешный запуск которого состоялся 26 октября.
Контекст
Три пилота из "Шэньчжоу-17" пробудут на орбите шесть месяцев. Они проведут научные эксперименты и испытания различного полезного груза. Им предстоит осуществить внекорабельную деятельность-проводить монтажные и ремонтные работы в космосе.
китайская станция находится на высоте около 400 км и рассчитана на трех человек.
В 2022 году орбитальный объект работал на полную ставку и стал доступен для международных проектов.
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